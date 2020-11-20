وفاة مدير مدرسة وزوجته متأثرين بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مصدر طبى بمديرية الصحة بكفر الشيخ، وفاة فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي بمركز كفر الشيخ، وزوجته سلوى كمال وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة بمدينة كفر الشيخ، أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مدير المدرسة وزوجته كانا مصابان بفيروس كورونا منذ 15 يوما، وتم توجيهها لأحد مستشفيات العزل، وتوفيا متأثران بنفس المرض، مشيرة إلى أن والدة زوجة مدير المدرسة مصابة ومازالت في العزل.

كان "مدير المدرسة وزوجته"، قد وصلا لقسم العناية المركزة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابان بأعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، وتم نقلهما لأحد مستشفيات العزل إلا أن حالتهما سأت بشدة ليموت الزوج الأول، وتلحقه زوجته بعده بأقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالى قرية المرابعين، ويتم دفنهما وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مدير المدرسة ووكيل المدرسة، في إجازة مرضية منذ أكثر من 15 يوماً، وكانا بالعزل، وتم تعقيم وتطهير المدرستين، حفاظا على المعلمين والطلاب، ولا توجد إصابات بينهم.