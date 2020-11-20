وصول أكبر قافلة أغذية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

استقبل العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس اليوم الجمعة قافلة صندوق تحيا مصر التي تشمل المواد الغذائية والدواجن لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية، والتى تأتي ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر " فى احتفالية كبرى تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة"، والتى تم إعلانها كأكبر قافلة مواد غذائية فى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الوزراء والفنانين.

وشارك الفعاليات التي اقيمت بالمدينة الرياضية بالسويس كلا من ميرفت فهمي، مدير عام التضامن الاجتماعي ومحمد سعد، مدير عام الشباب والرياضة ومنسقي صندوق تحيا مصر بالسويس والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية.

وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، بمبادرات صندوق تحيا مصر في توفير كافة احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، وطالب مدير عام التضامن الاجتماعي بمتابعة توزيع المساعدات من المواد الغذائية والدواجن، وفق الضوابط المحددة لضمان وصولها إلى مستحقيها، من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية.