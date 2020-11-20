اليوم السابع
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وزير الصحة الجزائرى يؤكد اعتزام بلاده شراء علاج كورونا دون مراعاة السعر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:00 ص
وزير الصحة الجزائرى يؤكد اعتزام بلاده شراء علاج كورونا دون مراعاة السعر عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أكد وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد أن بلاده ستقتنى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذى تتوفر فيه الشروط اللازمة من دون مراعاة سعره.

وقال بن بوزيد، فى تصريحات للصحفيين، إن "الجزائر لن تستورد أى لقاح لا يكون مضمونا وآمنا فى الدولة التى تنتجه، وفقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون"، مضيفا أنه استقبل سفراء ومسؤولى معامل الدول المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا لدراسة كيفية استيراد هذا اللقاح الذى سيخضع لتوصيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشى فيروس كورونا دون مراعاة سعره، باعتبار أن حماية صحة المواطن لا تقدر بثمن".

وبخصوص الأرقام المتعلقة بمعدل الإصابات المعلن عنها يوميا، أرجع وزير الصحة ارتفاع حالات الإصابة إلى بدء الدراسة وعدم احترام بعض الفئات الاجتماعية للتدابير الوقائية المنصوص عليها، معتبرا أنه وضع سائد فى كل دول العالم وليست مقتصرة على الجزائر.

وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجر

 


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