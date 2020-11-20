وزيرة التضامن توجه فريقا لمساعدة سيدة المطر بعد نشر صورتها فى اليوم السابع

كتب مدحت وهبة

فى أول رد فعل حول نشر اليوم السابع صورة لسيدة تواجدت على ناصية شارع الثورة بمنطقة المهندسين، تبيع الترمس، بينما منعها عدم نفاد الكمية من مغادرة المكان بعد سقوط الأمطار، تحت عنوان " يا رزاق يا كريم.. بائعة الترمس تتحدى الأمطار لكسب الرزق الحلال". وجهت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ فريق التدخل السريع بالتحرك إلى مكان تواجد السيدة لتوجيه أوجه الرعاية لها ولبحث حالتها لتقديم مساعدة لهذه السيدة.



ويتواجد فريق التدخل السريع مع سيدة المطر حاليا لبحث كيفية مساعدتها أو توفير مكان للإقامة لها فى حالة عدم وجود مأوى لها.





جدير بالذكر أن الفريق يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.