هل تحليل فيروس كورونا السلبى يعنى أنك بأمان؟

كتبت فاطمة خليل

عادة ما تكون اختبارات فيروس كورونا في شكل اختبارات مستضد، أو اختبارات RT-PCR وهي الأكثر موثوقية أو دقة، ونظرًا لتنوع الاختبارات المتاحة في السوق، لن يكون هناك اختباران تشخيصيان لهما نفس المعنى بالنسبة إلى الأشعة المقطعية، مما يعني أن هناك مجالًا لنتائج خاطئة، في هذا التقرير نتعرف على ما تعنيه نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية في تحليلك وهل حقاً تعني أنك بأمان؟

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" تكتشف اختبارات المستضد الأجسام المضادة باستخدام عينة الدم، في حين أن الاختبار التشخيصي مثل اختبار RT-PCR يدرس الحمض النووي الفيروسي للجزيء باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل.

وعلى الرغم من وجود الكثير من النظريات التي تشير إلى أن قيمة التصوير المقطعي المحوسب "الآشعة المقطعية" يمكن أن تشير إلى العدوى أو انتشار العدوى ، إلا أن عددًا فقط هو الذي يحدد القيمة التقريبية للحمل الفيروسي في الجسم.

متى تحصل على نتيجة سلبية لفيروس كورونا؟



تظهر نتيجة سلبية عندما يتعذر على الاختبار التشخيصي اكتشاف الحمل الكبير بعد اختبار الدورة المتكررة في وقت معين (24-48 ساعة بعد جمع العينات والاختبار) من ناحية أخرى ، حتى لو التقط الاختبار جزءًا من الفيروس ، فهذا يعني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا.

لا تعتمد على القراءة السلبية في الحال



الشيء الوحيد الذي يجب أن نعرفه هو أنه لا يوجد اختبار واحد دقيق أو حساس بنسبة 100٪ في الوقت الحالي

بقدر ما يمكن أن يكون اختبار COVID-19 السلبي مطمئنًا، يعتقد الخبراء أن الاستخفاف بالاختبارات أو تفسير النتائج بشكل خاطئ يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

اختبارات المستضد، لها أكبر معدلات الفشل - ويمكن أن تظهر نتائج غير دقيقة أو خاطئة في بعض الأحيان ، يُطلب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في اختبار المستضد إجراء اختبار متكرر لتأكيد النتائج مع اختبارات RT-PCR ، قد يكون الخطأ نادرًا ولكنه لا يزال موجودًا.

ثانيًا ، يمكن أيضًا أن تظهر نتيجة سلبية لـكورونا إذا لم يكتشف الجسم حمولة فيروسية كافية في دورات متكررة يمكن أن يحدث هذا أيضًا عندما يتم إجراء الاختبار بشكل غير دقيق.

يمكن أن تؤدي الأخطاء والفترات التشخيصية أيضًا إلى نتائج خاطئة. وفقًا للخبراء ، في الوقت الحالي ، أثناء الوباء ، يمكن أن تصل معدلات السلبية الزائفة إلى 30 ٪.

إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا من العدوى لا تظهره في التحليل



فيروس كورونا لديه فترة حضانة من 5-12 يومًا في بعض الأحيان ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول.

إذا تم اختبار الشخص في وقت مبكر جدًا بعد التعرض له، فهناك احتمالية أن يكون الاختبار سلبيًا، حيث قد لا يتكاثر الفيروس بنشاط أو يتطور في الجسم المطلوب للاختبار.

والأسوأ من ذلك ، أظهرت الدراسات أنه لا يزال بإمكان الفيروس الانتقال من شخص إلى آخر حتى لو لم يكن هناك حمولة فيروسية قاطعة.

هل يمكن أن يظهر الاختبار النتائج بعد يوم من إصابتك بالعدوى؟



ليس صحيحا وفقًا للدراسات ، فإن فرص الحصول على نتيجة سلبية كاذبة هي الأعلى للأشخاص الذين يتم اختبارهم خلال الأيام الأربعة التي تسبق بدء الأعراض.

إذا كنت على الأرجح قد تعرضت للفيروس أو شخص مصاب بفيروس كوفيد فمن الأفضل أن تنتظر لفترة من الوقت (5-6 أيام) ، راقب الأعراض ثم اذهب للاختبار.

هل يمكن للإنسان أن يكون معدياً حتى لو كان سلبياً؟



هناك حكم آخر يقوم به الناس بعد تشخيص سلبي - أنهم محصنون ضد الفيروس ولا يمكنهم نشره للآخرين قد يكون هذا أحد أكبر الأخطاء التي قد تعرضك للخطر.

قد تعني النتيجة السلبية أنك لست معديًا ، لكنك لا تزال معرضًا لخطر الإصابة بكورونا بغض النظر عن التشخيص ، يجب أن يمارس الشخص الحجر الصحي لفترة من الوقت قبل الاختلاط بأشخاص آخرين هذا هو السبب في أنه لا ينبغي للمرء أن يكتسب إحساسًا زائفًا بالأمان بعد الاختبار السلبي للفيروس.

لذلك، في حين أن الاختبار على نطاق واسع هو إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها اكتشاف الحالات، فإن العزل الذاتي ، واتباع تدابير السلامة هو أحد أفضل التدابير الموثوقة لمكافحة خطر كورونا.