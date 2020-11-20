اليوم السابع
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هطول أمطار متوسطة على عدد من مدن محافظة كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:09 م
هطول أمطار متوسطة على عدد من مدن محافظة كفر الشيخ.. صور هطول أمطار على شمال محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة على مدن البرلس وبلطيم، إضافة لهطول أمطار خفيفة دسوق، ومطوبس، وفوه وكفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار من الشوارع ، لتيسير حركة سير المواطنين في الشوارع.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة ،لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية ،واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها ،ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي ،والكهرباء ،ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.
 
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.
 
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هطول أمطار على شمال محافظة كفر الشيخ

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هطول أمطار على شمال محافظة كفر الشيخ

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هطول أمطار على شمال محافظة كفر الشيخ

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هطول أمطار على شمال محافظة كفر الشيخ
 
 
 
 
 

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