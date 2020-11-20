ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث حريق الصحراوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين والمصابين فى حادث الحريق الصحراوى الذى راح ضحيته 12 شخصا وأصيب 5 آخرين.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا تم نقل 5 أشخاص إلى مستشفي المنيا العام، وهم أحمد محمد عبدالرحيم، 29 سنة، لا يعمل، القاهرة، ومحمد ناجح عبدالرحمن، 31 سنة، لا يعمل، البحر الأحمر، ومحمد سعد محمد خالد، 55 سنة، عامل، دير مواس، ومجهول الاسم والعنوان، وآية أحمد سمير، 15 سنه، طالبة، المرج / القاهرة.

ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفى الحميات بالمنيا وهما، إبراهيم يعقوب إبراهيم، 22 سنة، عامل، مقيم بدير البرشا بمركز ملوي، وحسام محمد إبراهيم، عامل، مقيم بدير مواس . ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وهما عز الدين معبدمحمد، 20 سنة، عامل، مقيم شارع الجمهورية، دير مواس، ومجهول الاسم والعنوان.

ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفي دير مواس العام، وهما بكر عبدالجابر موسي، 40 سنة، لا يعمل، قرية تانوف، دير مواس، وروماني عاطف ملك، 20 سنة، مجند، مركز دير مواس. ونقل جثة واحدة لشخص يدعي طارق عنتر تهامي، 33 سنة، لا يعمل، مقيم بملوي، إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد مصطفى محمد، 16 سنة، طالب، الجيزة، وآدم أحمد سمير، 5 سنوات طفل، المرج / القاهرة، وصفاء محمد عبدالرحيم، 40 سنة، لا تعمل، المرج / القاهرة، وياسر زيدان، 45 سنة، سائق ،دير مواس، وأحمد عزت لملوم، 36 سنة، لا يعمل، ملوي. تم نقلهم جميعا إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.