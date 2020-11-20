نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى حفل الموسيقى العربية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر،مساء أمس حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، حيث شارك فيها نجوم الفرقة، وتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي.

وبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب أداء الأوركسترا يا أعز من عينى، يارايحين للنبى الغالى أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، تعب الهوى قلبى، ليلة بيضا أداء الفنان محمد حسن متولى، الطير المسافر، بيت العز أداء الفنانة هبة إسماعيل.. على بابى واقف قمرين، جميل وأسمر أداء الفنان كريم زيدان.

والفاصل الثانى من الحفل شدت فية الفنانة شمس إبراهيم بأغنية الحب جميل.. يامسافر وناسى هواك.. وقدمت الفنانة ندى غالب لما رمتنا العين.. زى العسل، وتألق الفنان ياسر سليمان بتقديم رائعتى الفنان الراحل محمد رشدى تحت الشجرياوهيبة.

وشاركت الفنانة ريم كمال بأجمل ما تغنت به كوكب الشرق أفرح ياقلبى ودارت الأيام.. واختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة قامات الفن بيرم التونسى ومحمد الموجى وكوكب الشرق أم كلثوم"بالسلام احنا ابتدينا بالسلام"التى تفاعل معها جمهور الأوبرا مرددين كلماتها بكل فخر وأعتزاز بالوطن .

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.