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ميركل: معظم دول الاتحاد الأوروبى تبحث إجراءات التطعيم ضد كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:21 ص
ميركل: معظم دول الاتحاد الأوروبى تبحث إجراءات التطعيم ضد كورونا ميركل
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه من المرجح في الاتحاد الأوروبي تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في ديسمبر المقبل، أو مطلع العام المقبل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت المستشارة الألمانية عقب مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "نعتمد على تسجيل لقاحات في أوروبا في ديسمبر أو في بداية العام الجديد وبعد ذلك بالطبع، وسيبدأ التطعيم".

وأوضحت أنجيلا ميركل، أن المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا مع شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية لتطوير اللقاحات، لافتة إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تبحث حاليا إجراءات التطعيم ضد كورونا، بما يشمل تطعيم الكادر الطبي، والفئات المعرضة للخطر أولا.


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