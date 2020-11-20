اليوم السابع
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"مياه الشرقية" تدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار بشوارع ديرب نجم.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:27 م
"مياه الشرقية" تدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار بشوارع ديرب نجم.. صور الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم الجمعة، بعدد من المعدات وسيارات الكسح؛ لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع مركز ومدينة ديرب نجم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، موجهًا الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد والتنسيق والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول حال سقوطها، خاصةً في المراكز والمدن التي تتعرض لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، والدفع بسيارات كسح المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع حال سقوط أمطار.

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (1)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (1)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (2)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (2)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (3)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (3)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (4)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (4)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (5)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (5)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (6)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (6)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (7)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (7)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (8)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (8)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (9)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (9)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (10)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (10)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (11)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (11)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (12)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (12)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (13)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (13)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (14)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (14)

 

الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (15)
الدفع بالكاسحات لشفط تراكمات الأمطار (15)

 


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مياه الأمطار

ديرب نجم

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