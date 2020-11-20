مقتل خفير فى إطلاق نار بسبب خصومة ثأرية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق أحد الأشخاص النار عليه، وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن خصومة ثأرية الدافع وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بمكان عمله كخفير خاص، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن القتيل يعمل خفير خاص، خلال أداء عمله، أطلق أحد الأشخاص النار عليه، وفر هاربا، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه، حيث حاول زملائه إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن القاتل ارتكب جريمته، بسبب خصومة ثأرية تجمعه بالمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.