مصرع مزارع وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى مزارع مصرعه بينما أصيب شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى القرى التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بوصول إخطار من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول كلا من ع خ ع 25 سنه مزارع جثة هامدة وشقيقه م 40 سنة فلاح مصابا بطلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده.

وتبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن المجني عليه وشقيقة دخلا في مشاجرة مع آخرين باحدى القرى أسفرت عن تلقيهم عدد من الطلقات النارية أسفرت عن مصرع الأول وإصابة شقيقه وتم ضبط الجناة الطرف الآخر في المشاجرة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1846 أحوال مركز شرطة ملوي لسنة 2020 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.