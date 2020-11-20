اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى مصر الجديدة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:37 م
مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى مصر الجديدة أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب الامطار فى شارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.
 
وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالى بمصرع طفلة اثناء سيرها فى شارع هارون الرشيد دائرة القسم.
 
انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات توفيت إثر تعرضها لصعق كهربائى، تم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
استمع رجال المباحث لشهود عيان فأكدوا أنه أثناء سير الطفله تعرضت للصعق نتيجة غرق الشوارع بالامطار.
 
تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد سبب الوفاة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمة.. ووتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

اخبار الحوادث

مصر الجديدة

صعق كهرباء

اخبار عاجلة

سيارات الاسعاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة