مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب الامطار فى شارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة. وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالى بمصرع طفلة اثناء سيرها فى شارع هارون الرشيد دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات توفيت إثر تعرضها لصعق كهربائى، تم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

استمع رجال المباحث لشهود عيان فأكدوا أنه أثناء سير الطفله تعرضت للصعق نتيجة غرق الشوارع بالامطار.

تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد سبب الوفاة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمة.. ووتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.