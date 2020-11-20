مصرع شقيقتين وإصابة ثلاثة آخرين فى انهيار منزل قديم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف مساء الجمعة، انهيار منزل قديم نجم عنه وقوع وفيات وإصابات، ولقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أفراد عائلتهم فى انهيار منزل بعزبة بلبل فى مدينة بنى سويف .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانهيار منزل قديم بمنطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى فرحة صبرى إبراهيم 21 سنة وشقيقتها حبيبة 12 عاما جثث هامدة وتم إيداعهما مشرحة المستشفى، كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ الأب والأم الشقيقة الصغرى مصابين بإصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى .

ودلت التحريات الأولية انهيار المنزل بسبب قيام أصحابه بوضع أسقف خشبية للدور الرابع فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجد سكانه.

كما تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة بندر بني سويف، وتولت النيابة العامة للتحقيق.