اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث سير على طريق كورنيش بنى سويف

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:59 م
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث سير على طريق كورنيش بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شهد طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف اليوم الجمعة، تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية ووقوع حالة وفاة وإصابات، تم نقلهم للمستشفى الجامعى، ولقى شخص مصرعة وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد .ر.ع 19 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله .و .ف 16 سنة مصاب بجرح قطعى في الرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

كما نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف محمد .ح جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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