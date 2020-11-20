اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:19 م
مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية بسبب الأمطار العقار المنهار
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب يدعى "أحمد.م.ع" 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، إثر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

وتلقت غرفة حى غرب، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز وتم الوصول إلى محل البلاغ، ونقلت سيارات الإسعاف، شخص متوفى شاب و 4 مصابين إلى مستشفى الاميرى الجامعى.

وكانت الإسكندرية قد شهدت انهيار عقار بحى الجمرك، وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن انهيار عقار الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة مصاب إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض.

وتابع محافظ الاسكندرية جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها فى كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.

 

IMG-20201120-WA0207

العقار المنهار


حاله الطقس

محافظه الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس الان

محافظ الاسكندرية

اللواء محمد الشريف

امطار الاسكندرية

اليو السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: وفاة طفلين فى عقار الجمرك والبحث عن 2 آخرين تحت الانقاض

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:29 م

إنقاذ 4 مواطنين محتجزين بعد سقوط أجزاء من عقار بسبب الأمطار بالإسكندرية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:07 م

صور.. محافظ الإسكندرية يعاين العقار المنهار بالجمرك ويوجه برفع الأنقاض

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:54 م

انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:52 م

محاولات إنقاذ 4 مواطنين سقط عليهم عقار بحى الجمرك في الإسكندرية.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة