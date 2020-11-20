مصادرة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,26 طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.