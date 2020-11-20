محو الأمية بالوادى الجديد: بدء تنفيذ خطة القطاع لمحو أمية مركز باريس وقراه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

بدأ فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ خطة لمحو الأمية فى مركز باريس وقراه بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز.

وقال علاء مطعنى، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الجمعة، إن الخطة تستهدف القضاء على الامية فى مركز باريس وقراه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث جرى فتح فصول لمحو الأمية لـ 33 أميًا بمركز باريس.

أضاف علاء، أن الخطة تتضمن منح المدرسين الذين سينجحون فى محو أمية 5 دارسين مبلغ 1500 جنيه، كما ستعقد اختبارات فورية للدارسين الذين يجيدون الكتابة والقراءة ومنحهم شهادات تفيد محو أميتهم.

أشار علاء، أنه سيجرى قريبًا الإعلان عن خلو مركز باريس تمامًا من الأمية عقب الانتهاء من محو أمية هذه الأعداد القليلة ما لم تظهر حالات وافدة أخرى للمركز.