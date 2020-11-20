اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محو الأمية بالوادى الجديد: بدء تنفيذ خطة القطاع لمحو أمية مركز باريس وقراه

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:55 م
محو الأمية بالوادى الجديد: بدء تنفيذ خطة القطاع لمحو أمية مركز باريس وقراه فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ خطة لمحو الأمية فى مركز باريس وقراه بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز.

وقال علاء مطعنى، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الجمعة، إن الخطة تستهدف القضاء على الامية فى مركز باريس وقراه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث جرى فتح فصول لمحو الأمية لـ 33 أميًا بمركز باريس.

أضاف علاء، أن الخطة تتضمن منح المدرسين الذين سينجحون فى محو أمية 5 دارسين مبلغ 1500 جنيه، كما ستعقد اختبارات فورية للدارسين الذين يجيدون الكتابة والقراءة ومنحهم شهادات تفيد محو أميتهم.

أشار علاء، أنه سيجرى قريبًا الإعلان عن خلو مركز باريس تمامًا من الأمية عقب الانتهاء من محو أمية هذه الأعداد القليلة ما لم تظهر حالات وافدة أخرى للمركز.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

محو الامية بالوادي الجديد

مركز باريس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة