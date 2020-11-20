محور المحمودية ينجح فى اختبار الأمطار بلا أى تجمعات للمياه..وإصلاح طلمبات شارع 38 بالإسكندرية يحتاج مليار جنيه

كتب عبد اللطيف صبح

تداولت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو قصير لشارع 38 النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية، والذى يظهر فيه ارتفاع منسوب مياه الأمطار نتيجة لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة وهطول كميات كبيرة من الأمطار، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن تطوير هذا الشارع، حيث أنه تم تطويره منذ شهور.

وفى هذا السياق، أوضحت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هذا الشارع مشكلته الأساسية في وجود تعطل طلمبات مياه بمحطة صرف النقل والهندسة، وأكدت المصادر، أن شارع النقل والهندسة تم تطويره وتوسعته وليس تطوير البنية التحتية له.

وأوضحت المصادر، أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن خط الصرف الخاص بالشارع لا يستوعب كميات مياه الأمطار الضخمة التى هطلت، حيث أن محطة الصرف بها عدد 2 طلمبة معطلة وأن كميات المياه اليوم أكبر من استيعاب جميع المحطات.

وأضافت المصادر، أن تطوير وإصلاح طلمبات المحطات يتطلب نحو مليار جنيه لرفع الكفاءة والصيانة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن محور المحمودية لم يشهد أية تجمعات لمياه الأمطار نظرا لتخصيص صرف جديد مخصص له منفصل عن المدينة وبه طلمبات جديدة.