اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: مدة هطول الأمطار تمتد من ساعتين لـ 6 ساعات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:53 م
محافظ كفر الشيخ: مدة هطول الأمطار تمتد من ساعتين لـ 6 ساعات هطول الأمطار
ماجد تمراز

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتعرض لموجة طقس سئ في الفترة الحالية، وتمتد الأمطار من ساعتين حتى 6 ساعات، وتم الاستعداد بشكل جيد لهطول الأمطار، ويتم التنسيق مع شركة المياه لكسح المياه وشفطها وتصريفها، مشيرا إلى أنه حتى الآن الوضع مستقر ولم يتم إعلان حالة الطوارئ ويتم التحكم في كميات الأمطار التي تهطل.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "نستعد قبل بداية الشتاء بشهر تقريبا لأي طوارئ أو أي موجات طقس سيئة، ويتم مراجعة الإنارة العامة حتى لا يتضرر أحد من هطول الأمطار أو يتعرض أحد للصعق".

 


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