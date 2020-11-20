محافظ كفر الشيخ: لم نشهد أى حوادث بسبب الأمطار ولا نحتاج لقرارات استثنائية

كتب محمد شرقاوى

قال اللواء جمال نور الدين، محفاظ كفر الشيخ، إن المحافظة لديها 120 كيلومتر تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتأثر دائما بسقوط الأمطار، موضحا أنه لا توجد أي حوادث جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

واَوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرناج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن المحافظة تعمل منذ شهر على التوعية بخطور الكهرباء أثناء فترات سقوط الأمطار، وتنصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.

وواصل أنه لو استمرت الأمطار لفترات طويلة تقوم المحافظة بقطع الكهرباء، عن هذه المنطقة لضمان سلامة الناس.

واستكمل أن الأوضاع بالمحافظة لا تستدعي لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات استثنائية تتعلق بالأمطار .