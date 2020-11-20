محافظ كفرالشيخ يعلن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية خلال يناير المقبل

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية خلال شهر يناير القادم حتى شهر يونيه 2021م بنطاق محافظة كفرالشيخ، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة والخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل الطبية خلال الفترة من شهر يناير القادم حتى شهر يونيه 2020م، لافتًا أنه تم اعتماد المذكرة المعروضة من الدكتور سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، المتضمنة جدول القوافل، والتى يتم تسييرها ابتداءً من؛ " يومى 2، 3 يناير 2021 م بقرية شباس الشهداء بإدارة دسوق، ويومى 9، 10 يناير بقرية شباس عمير التابعة لإدارة قلين، ويومى 16 و 17 يناير بقرية طاهر التابعة لإدارة كفرالشيخ.

ويومى 23 و 24 يناير بقرية المجد 50 بإدارة الرياض، ويومى 30 و 31 يناير بقرية الكراكات التابعة لإدارة بيلا، ويومى 6، 7 فبراير بقرية الناصرية التابعة لإدارة بيلا، ويومى 13 ، 14 فبراير بقرية ابو سكين التابعة لإدارة الحامول، ويومى 20 ، 21 فبراير بقرية المجد 55 التابعة لإدارة الرياض، ويومى 27، 28 فبراير بقرية الشقة التابعة لإدارة قلين، ويومى 6، 7 مارس بقرية طويلة نشرت التابعة لإدارة قلين، ويومى 13، 14 مارس بقرية الحلافى التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومى 20، 21 مارس بقرية البشاير التابعة لإدارة الرياض، ويومى 27، 28 مارس بقرية 69 التابعة لإدارة الحامولز

ويومى 3، 4 ابريل بقرية المقصبة التابعة لإدارة بلطيم، ويومى 10، 11 ابريل بقرية وقف قبلى التابعة لإدارة مطوبس، ويومى 17، 18 ابريل بقرية 83 التابعة لإدارة الحامول، ويومى 24، 25 ابريل بقرية ابو ريا التابعة لإدارة الرياض، ويومى 4، 5 مايو بقرية ام القرى التابعة لقرية الرياض، ويومى 8، 9 مايو بقرية المنشية المصرى التابعة لإدارة سيدى سالم، ويومى 18، 19 مايو بقرية سنتماى التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومى 22، 23 مايو بقرية الكشاكوه التابعة لإدارة بيلا، ويومى 29، 30 مايو بقرية الدعاء التابعة لإدارة بلطيم، ويومى 5، 6 يونيه بقرية الفيروز التابعة لإدارة الرياض، ويومى 12، 13 يونيه بقرية المرازقة التابعة لإدارة قلين، ويومى 19، 20 يونيه بقرية ابو دراز التابعة لإدارة فوه، ويومى 26، 27 يونيه بقرية النورى التابعة لإدارة سيدى سالم ".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى التخصصات المشاركة بالقوافل الطبية والتى تضمن؛ " الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية، الرمد، العظام، الأسنان"، مؤكداً اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة، وذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، للمتابعة، فضلاً عن وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، للإشراف والمتابعة.