محافظ بنى سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة واقعة انهيار عقار بعزبة بلبل 

بنى سويف هانى فتحى

انتقل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، منذ قليل، لتفقد واقعة انهيار سقف بأحد المنازل بعزبة بلبل (مكون من دور أرضى وثلاثة علوى)، والذى أسفر عن وفاة شقيقتين وإصابة رب الأسرة، حيث رافقت المحافظ لجنة مكونة من إدارة الأزمات بالمحافظة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والوحدة المحلية، وتمت معاينة الوضع على الطبيعة بالعقار الذى تعرض للانهيار الجزئى، والعقارات المجاورة له.

وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تم إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار قد تعرض لانهيار سقفى الطابقين الرابع والثالث (أسقف خشبية) بسبب قيام أهالى العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فنى، وأكدت اللجنة أن حالة العقار جيدة ولا تستدعى الإزالة، وسيتم ترميم الدورين الرابع والثالث، وتمت إزالة بعض الحوائط التى كانت تمثل خطورة.

وأقرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإمكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالى العقار "محل الواقعة"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التى ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

ووجه المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، وموجها التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة فى مثل تلك المواقف، حيث أفادت وكيلة الوزارة انه بالفعل تم تسكين باقى الأسرة فى مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجارى صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وسيتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتوفين، حيث وجه المحافظ بتذليل إجراءات تصريح الدفن لهما، مع توفير كافة أوجه الرعاية للمصاب الذى تم نقلة للمستشفى التخصصى، وتم تشخيص حالته باشتباه تجمع دموى فى البطن والصدر وأجريت له أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر، ويتلقى العلاج والرعاية بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال زيارته لمكان الحادث: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، واللواء وليد البيلى رئيس المدينة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والمحاسب عبد الحى سيد نائب رئيس المدينة.



محافظ بنى سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة واقعة انهيار عقار بعزبة بلبل



محافظ بنى سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة واقعة انهيار عقار بعزبة بلبل



محافظ بنى سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة واقعة انهيار عقار بعزبة بلبل



محافظ بنى سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة واقعة انهيار عقار بعزبة بلبل