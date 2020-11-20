المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل عند وصلة بنى حسن بالطريق الصحراوى الشرقى القديم، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، وأسفر الحادث عن وفاة 12 وإصابة 5 آخرين كما زار المحافظ المصابين بمستشفى التأمين الصحى.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بنى حسن المؤدية للصحراوى الشرقى بزمام مركز أبو قرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث وإصابة 5 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوى ودير مواس وجراحات اليوم الواحد لتلقى الاسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد فى حالة حرجة.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف على أسباب الحادث والعمل على تسير الحركة المروريه بالطريق، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 12 شخصا



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 12 شخصا



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 12 شخصا



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 12 شخصا



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 12 شخصا