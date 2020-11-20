محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد وغرفة عمليات لمواجهة سقوط الأمطار

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة،أهمية الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة لمواجهة الأمطار التى شهدتها بعض مراكز المحافظة جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية ومتابعته المستمرة للجهود المبذولة لمواجهة موجة الامطار التى تشهدها المحافظة.

كما تم على الفور انتشار كافة المعدات والأطقم بالمناطق والتدخل السريع للحد من اثار موجة الامطار ورفع كافة التراكمات بالشوارع والميادين بالمدن والقرى مؤكداً على إستمرار العمل وتمركز جميع المعدات والإستنفار التام ومتابعة كافة قطاعات المحافظة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة ورفع أى تراكمات للمياة أولاً بأول وكذا الإستجابة لمعظم شكاوى المواطنين وتوجيه فرق الطوارىء للعمل حلها على الفور مع إستمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بالإلتزام بكافة الإرشادات التى تم التنوية عنها لحين الإنتهاء من الأعمال.



الامطار بشوارع البحيره



سحب وشفط مياه الامطار