محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الإنشاءات بمشاريع التطوير بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى اليوم، الجمعة، عدة مناطق فى جولة موسعة فى مدينة الغردقة، بدأت بشاطئ 4، وتحديداً أمام الميناء السياحى، حيث وجه بإخلاء مستأجرى الشاطئ المنتهية عقودهم تمهيداً لفتحه أمام أهالى المحافظة عقب انتهاء أعمال التطوير، لافتاً إلى أنه لن يتم تجديد العقود أو طرح الأماكن المؤجرة فى مزايدات جديدة، كما قرر عدم طرح المحلات الموجودة بشاطئ السواقى فى مزايدات جديدة، مع وضع تصور لتطويره بحيث يصبح هو الآخر شاطئاً عاماً، مع انشاء مناطق خدمية وكافتريات تتماشى مع الشكل الحضارى لمدينة الغردقة بما يبرز جمال المدينة السياحية.

من جهة أخرى وجه المحافظ بإزالة سور أمام الميناء السياحى كان يتسبب فى إعاقة حركة المرور، ومن ثم إضافة حارة تهدئة لدخول سيارات النقل الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بما يخفف الزحام عن الطريق الرئيسي، كما تفقد منطقة المارينا ووجه بتطويرها.

كما تفقد اللواء حنفى المنطقة الموجود فيها مطعم فلفلة، وأمر برفع كفاءة الشاطئ هناك، وكذا سرعة إنهاء الأعمال فى المطعم، وتعهدت إدارة المطعم بإنجاز الأعمال فى وقت سريع ليعاد افتتاحه مجدداً فى بداية العام المقبل 2021، ثم تفقد المنطقة الجبلية المطلة على منطقة الشيراتون، وميدان "سينزو" ووجه برفع كفاءة الميدان، كاشفاً تقدم عدد من الشركات لتطوير الميدان سيتم المفاضلة بينهم وفقاً لعدة معايير قانونية.

وخلال الجولة صرح المحافظ بأنه سيخاطب وزارة الأوقاف لنقل جميع الورش الموجودة فى شارعى الحجاز والسلام، إلى مدينة الحرفيين، إلى جانب رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة منذ سنوات بالشوارع بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، لتوفير أعلى معدلات السيولة المرورية، فى الوقت حينه كلف مجلس مدينة الغردقة بالمرور على العقارات السكنية غير الملتزمة بطلاء الواجهات، والتنبيه بتنفيذ أعمال الدهان فى أسرع وقت وفقاً لقانون الطلاء الموحد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.