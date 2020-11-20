اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:34 م
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محافظ الاسكندرية يشدد على متابعة أعمال تصريف الأمطار وسيولة الحركة المرورية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:13 م
محافظ الاسكندرية يشدد على متابعة أعمال تصريف الأمطار وسيولة الحركة المرورية محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير

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جولات مستمرة قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، علي مستوي أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي  وشنايش الأمطار. لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.
 
وشدد الشريف على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة ، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة.
 
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (1)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (1)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (2)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (2)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (3)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (3)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (4)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (4)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (5)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (5)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (6)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (6)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (7)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (7)

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (8)
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال تصريف الأمطار (8)
 

 


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