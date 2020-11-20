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محافظ الإسكندرية يخصص أرقامًا لمساعدة المشردين خلال موجة الطقس السيىء

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:15 م
محافظ الإسكندرية يخصص أرقامًا لمساعدة المشردين خلال موجة الطقس السيىء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام  034234131، والخط الساخن 114، على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن حالات المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى لتقديم المساعدات العاجلة لهم. 
 
 
كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن. 
 
وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.

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