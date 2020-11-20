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محافظ الإسكندرية: موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب المحافظة 11 مساء وحتى الصباح

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:42 م
محافظ الإسكندرية: موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب المحافظة 11 مساء وحتى الصباح محافظ الإسكندرية
ماجد تمراز

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ناشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المواطنين بالمحافظة بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى توقف الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد نظرا لسوء أحوال الطقس، مؤكدا أن تعطيل الدراسة هدفه عمل سيولة مرورية لتسهيل مهمة شفط المياه عبر العربات التى تم الدفع بها من قبل المحافظة وشركة المياه.

وقال محافظ الإسكندرية فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "حتى الآن الشوارع شغالة، والشوارع المتوقفة تظل متوقفة لمدة لا تزيد عن ساعة زمن حتى يتم شفط المياه الموجودة ثم يتم فتحها بشكل طبيعى، ومن المقرر أن يكون هناك موجة طقس سيئ تبدأ من الساعة 11 مساء وتستمر حتى الصباح الباكر من الأمطار الشديدة، ونشدد مجددا على المواطنين بعدم النزول من المنزل إلا للأهمية، حتى لا يتم تعطيل حركة المرور".

وأضاف المحافظ: "لدينا اليوم في منطقة كرموز والجمرك سقط منزلين بسبب أوضاع الطقس، ونتج عن عنها 3 حالات وفاة بشكل إجمالى وهناك حالة واحدة مازال البحث عنها جاريا من قبل رجال الحماية المدنية، وحتى الآن لا يوجد توقف في حركة الملاحة، ولا يوجد أى إخطارات بذلك".


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