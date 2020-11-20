محافظ الإسكندرية: كميات الأمطار الغزيرة فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن كميات الأمطار الغزيرة فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة ومحطات الصرف الصحي، مضيفا:"لو قلت 10 أضعاف هتبقى قليلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الأمطار بدأت من الساعة 11 أمس واستمرت حتى الفجر كأمطار متوسطة ثم أمطار غزيرة ومستمرة حتى الآن، ووترجع غزيرة من 11 مساء وحتى 11 صباحا.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن كميات الأمطار فوق المتوقع، وتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بإخلاء 10 مدارس لأى أسر متضررة حتى تصليح الأوضاع بالمنازل المتضررة، مضيفا أن الجمعية الشرعية تستقبل في دور الإيواء الخاصة بها المتضررين، كما أن عشرات الجمعيات جاهزة لاستقبال الأسر المتضررة بإقامة جيدة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح أنه سيتم تعطيل المدارس غدا، والجامعات أون لاين، بالإضافة إلى تعطيل لجميع المصالح الحكومية بالإسكندرية عدا الخدمات المرفقية، مردفا:" عاوزين كل الناس تقعد في البيوت وتنزل لضرورة، لشفط المياه من الشوارع".