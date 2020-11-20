اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: سيولة مرورية فى الشوارع والأمطار أكبر من إمكانيات المحافظة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:00 م
محافظ الإسكندرية: سيولة مرورية فى الشوارع والأمطار أكبر من إمكانيات المحافظة اللواء محمد الشريف-=
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت منذ الساعة الحادية عشر مساءا ومستمرة حتى الآن بغزارة ومن المتوقع أن تستمر حتى العاشرة أو الحادية عشر من صباح الغد، ولهذا تم تعطيل الدراسة غدا لسلامة الطلاب، ومشيرا إلى أن حركة المرور حاليا تسير بسهولة ويسر في معظم شوارع الإسكندرية.
 
وتابع الشريف خلال مداخلة هاتفية إنه بسبب سوء الحالة الجوية تم سقوط منزلين أحدهما في منطقة كرموز وكانت هناك حالة وفاه واحدة في هذا المنزل والأخر في منطقة الجمرك والوفيات اربع  وفيات وإصابة واحدة  وتم صدور قرار إزالة لتلك المنازل.
 
وواصل الشريف، قائلا إن كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة بغزارة أكبر من إمكانيات المحافظة وشبكة الصرف الصحي لهذا يتم الاستعانة بوزارة الدفاع لسحب مياه الأمطار بأسرع وقت ممكن مناشدا المواطنين بالالتزام بالجلوس في المنزل هذه الأيام لتفادي أضرار الطقس السيئ.
 
 
 

 


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