اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:27 م
خالد صلاح
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مجموعة العشرين تؤكد استخدام كل الأدوات لاحتواء جائحة كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:01 م
مجموعة العشرين تؤكد استخدام كل الأدوات لاحتواء جائحة كورونا اجتماع مجموعة العشرين
بروكسل (رويترز)

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تعهدت دول مجموعة العشرين بمواصلة فعل كل شيء ممكن لاحتواء جائحة كوفيد-19، محذرة مقتطفات من مسودة بيانها الختامى من أن تعافى الاقتصاد العالمى لا يزال متفاوتا وشديد الضبابية وخاضع لاحتمالات نزول كبيرة.

 

ومن المقرر أن يصدر قادة الولايات المتحدة والصين وباقى دول مجموعة العشرين بيانا نهائيا بعد اجتماعهم عن بعد غدا السبت.

 

وأشار القادة فى المسودة إلى أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف فى المجتمع، وقالوا إن بعض الدول ربما تحتاج مساعدات أكثر من التجميد المؤقت لمدفوعات الديون الرسمية الذى يحل أجله فى يونيو حزيران 2021.

 


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احتواء جائحة كورونا

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