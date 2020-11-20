متحدث المترو لتليفزيون اليوم السابع: كمائن سرية لضبط المخالفين لارتداء الكمامة

كتب أحمد حسنى

سلط "تليفزيون اليوم السابع"، فى تغطيته الخاصة التى قدممها الزميل هشام عبد التواب، وأعدها أحمد حسنى، الضوء على تفاصيل تنفيذ قرار شركة مترو الأنفاق بمنع دخول الركاب للقطارات بدون كمامة، وتوفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات، وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، باستضافة الأستاذ أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم المترو، أن هناك تنسيقا كاملا مع مباحث النقل والموصلات، لمنع أى راكب من دخول المترو بدون كمامة، مؤكداً أن هناك أكمنة سرية ثابتة داخل المحطات، وأكمنة سرية متحركة داخل القطارات لضبط المخالفين، بالإضافة للاستعانة بكاميرات المراقبة لرصد المخالفين، مع استمرار تعقيم القطارات بشكل دورى.

وأكمل بكير، إن من يتم ضبطه بدون كمامة يتم تحرير محضر له، أو دفع غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناء لأى من الركاب مهما كانت حالته الصحية.