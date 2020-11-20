اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث المترو لتليفزيون اليوم السابع: كمائن سرية لضبط المخالفين لارتداء الكمامة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:19 م
متحدث المترو لتليفزيون اليوم السابع: كمائن سرية لضبط المخالفين لارتداء الكمامة تغطية خاصة لتلفزيون اليوم السابع
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلط "تليفزيون اليوم السابع"، فى تغطيته الخاصة التى قدممها الزميل هشام عبد التواب، وأعدها أحمد حسنى، الضوء على تفاصيل تنفيذ قرار شركة مترو الأنفاق بمنع دخول الركاب للقطارات بدون كمامة، وتوفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات، وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، باستضافة الأستاذ أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم المترو، أن هناك تنسيقا كاملا مع مباحث النقل والموصلات، لمنع أى راكب من دخول المترو بدون كمامة، مؤكداً أن هناك أكمنة سرية ثابتة داخل المحطات، وأكمنة سرية متحركة داخل القطارات لضبط المخالفين، بالإضافة للاستعانة بكاميرات المراقبة لرصد المخالفين، مع استمرار تعقيم القطارات بشكل دورى.

وأكمل بكير، إن من يتم ضبطه بدون كمامة يتم تحرير محضر له، أو دفع غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مؤكداً أنه لا يوجد أي استثناء لأى من الركاب مهما كانت حالته الصحية.


المترو

مترو الانفاق

المتحدث باسم مترو الانفاق

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

غرامة عدم ارتداء الكمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد الإمام الشافعى فى نشرة الظهيرة بتلفزيون اليوم السابع

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:13 م

كواليس مثيرة يكشفها تلفزيون "اليوم السابع" عن سفاح الجيزة "مجنون النساء والمال"..قتل ثلاثة وسرق 2 كيلو ذهب.. هياكل عظمية وأسلوب قتل جديد أبرز المفاجآت.. وصديق عمره ضحية الشهامة

السبت، 14 نوفمبر 2020 09:45 م

هياكل عظمية وأسلوب قتل جديد.. تفاصيل مثيرة عن سفاح الجيزة يكشفها تلفزيون اليوم السابع

السبت، 14 نوفمبر 2020 09:28 م

نشرة الرابعة من تلفزيون اليوم السابع..المتهمان بازدراء الأديان يعتذران أمام المحكمة

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:47 م

الآثار تعلن أكبر كشف أثرى فى 2020 بمنطقة سقارة بنشرة تلفزيون اليوم السابع

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة