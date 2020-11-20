ماكرون: نرفض أى مفاوضات مع الإرهابيين فى ساحل أفريقيا وخاصة مالى

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إجراء أي مفاوضات مع الإرهابيين في الساحل الأفريقي خصوصا في مالي. وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن فرنسا، التي تملك حضورا عسكريا في الساحل، تعارض بشكل كامل أي مفاوضات مع الإرهابيين وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما في مالي. وتابع ماكرون، في مقابلة مع مجلة جون أفريك: "مع الإرهابيين، لا نتناقش، نقاتل".

وقال ماكرون: "سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع"، مضيفاً "يجب أن نفعل كل ما أمكن لإنجاح العملية الانتقالية. ما لم تنجح الجزائر لا يمكن لأفريقيا النجاح".

وبشأن الأوضاع في الجزائر، أعلن الرئيس الفرنسي، أنه سيفعل كل ما أمكن من أجل مساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصفه بـ"الشجاع"، من أجل "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر.