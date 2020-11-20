لحظات مرعبة لانفجار مطعم تحول لكتلة نار فى الصين.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

في حادث كبير، وقع انفجارا ضخم هز مطعما صغيرا في الصين، مما أسفر عن إصابة 34 شخصا، ومازالت الشرطة تحقق في أسباب الحادث، بينما تشير التحقيقات الأولى على انفجار أسطوانة غاز، فيما تظهر الفيديوهات المتداولة من كاميرات المراقبة الدخان الكثيف واشتعال النيران في أحد المتواجدين.

وأفادت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الانفجار وقع خلال وقت الغداء بمطبخ المتجر فى مدينة ميلو ، بمقاطعة هونان جنوب الصين، فيما أكد مسؤولون أنه لم يقتل أحد في الحادث، وأنه مازالت الشرطة ورجال الإطفاء يحققون في سبب الانفجار.

وأوضح التقرير، أنه وفقا للمنشور على الحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أن 34 شخصا أصيبوا في الانفجار، بينهم شخص كانت إصاباته خطيرة وجاء في البيان أن السلطات المحلية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الجرحى.

وتكشف فيديوهات كاميرات المراقبة الأمنية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الحادث المروع، حيث يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية دخانًا كثيفًا يتصاعد مما يبدو أنه مطبخ عقب الانفجار ويظهر الموظفون أثناء هربهم من الدخان، ولكن بعد بضع ثوان، قرروا السير نحو الدخان للتحقق من الموقف وبمجرد اقترابهم من الباب ، حدث انفجار ثان ضخم، كما انتهي الفيديو عندما يفر الناس من المطعم ، بما في ذلك واحدا اشتعلت النيران في جسده بالكامل.

وظهر الناس وهم يتجمعون خارج المطعم المحطم بينما تتصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، كما ظهر رجلا ملطخ بالدماء رأسه وذراعيه أثناء هروبه من المطعم.

وذكرت صحيفة شياو شيانج مورنينج نيوز المحلية أن الانفجار ربما نتج عن خزان غاز وقال الموقع أنه تم اخماد الحريق ونقل 8 من الجرحى إلى المستشفيات ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.