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لحظات الرعب والموت فى حادث ميكروباص المنيا.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:54 م
لحظات الرعب والموت فى حادث ميكروباص المنيا.. فيديو إسعاف - أرشيفية
كتب حسن عبد الغفار

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لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الوصلة بين بنى حسن والطريق الصحراوى الشرقى بزمام مركز أبوقرقاص.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوى الشرقى بزمام مركز أبو قرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين مصرع 12 شخصا جراء الحادث وإصابة 5 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوى ودير مواس وجراحات اليوم الواحد لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل الحادث فى هذا الفيديو..

 


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