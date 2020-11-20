اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يسجل 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:58 م
لبنان يسجل 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا تجمعات في لبنان -أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 113 ألفا و 614 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.


وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 884 حالة.


وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12116 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


ومن جانبه، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية، يبلغ 585 حالة، مشيرا إلى شفاء 763 آخرين ممن سبق وتعرضوا للإصابة بالفيروس.


ومن جهته، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن استراتيجية الوزارة برفع جاهزية المستشفيات الحكومية في مواجهة وباء كورونا تكللت بالنجاح رغم كافة الصعوبات وبجهود الداعمين.


وأشار وزير الصحة – خلال جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، التي قامت بزيادة عدد الأسرّة العناية المركزة، وافتتحت أقساما مخصصة لاستقبال المصابين بوباء كورونا – إلى وجود خطة تتكامل مع القطاع الخاص، غير أن الأساس يقوم على جهود المستشفيات العامة وعدم ترك صحة المواطن عرضة لأهواء بعض المؤسسات الاستشفائية الخاصة.


وأضاف: "رهاننا على المؤسسات الرسمية والمستشفيات الخاصة، ومسئوليتنا أن نعمل على رفع الجاهزية والتوسع في إنشاء أقسام مخصصة لمعالجة المصابين بوباء كورونا وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لكي نبقى على قدر وآمال وتطلعات مجتمعاتنا".


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