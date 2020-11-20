كيف يحدث تلف الدماغ لدى مرضى كورونا؟ دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض عصبية لديهم بعض الاضطرابات في الدماغ مثل المرضى الآخرين الذين عانوا من نقص وصول الأكسجين للمخ، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقوم على استخدام الأشعة لتصوير الإصابة العصبية لدى مرضى كورونا، وقام بها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام ونشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأشعة العصبية.

ووفقا لموقع "ميديكال إكسبريس" فحص الباحثون ستة مرضى باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي المتخصصة (MR) وبالرغم من أن مرض كورونا مرض تنفسي في المقام الأول، فإن عدوى كورونا تؤثر على أعضاء أخرى، بما في ذلك الدماغ.

ويُعتقد أن التأثير الأساسي للمرض على الدماغ يكون من خلال نقص الأكسجين، لكن القليل من الدراسات قد وثقت أنواعًا معينة من الضرر الذي يميز إصابات الدماغ المرتبطة بكورونا، كما تمت مشاهدة عدة آلاف من المرضى المصابين بكورونا في مستشفى ماساتشوستس منذ بدء تفشي المرض في وقت مبكر من هذا العام، وتضمنت هذه الدراسة نتائج ثلاثة من هؤلاء المرضى.

تختلف شدة الأعراض العصبية، وتتراوح من أكثر الأعراض شهرة- فقدان مؤقت لحاسة الشم- إلى أعراض أكثر حدة مثل الدوخة ، والارتباك ، والنوبات المرضية ، والسكتة الدماغية. وقالت إيفا ماريا راتاي ، دكتوراه ، باحثة في قسم الأشعة والمؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذ مشارك في قسم الأشعة في كلية الطب بجامعة هارفارد: "لقد كنا مهتمين بتوصيف الأسس البيولوجية لبعض هذه الأعراض من الآن فصاعدًا ، نحن مهتمون أيضًا بفهم الآثار طويلة المدى لـ COVID-19 ، بما في ذلك الصداع والتعب والضعف الإدراكي. ما يسمى ب" ضباب الدماغ "والعيوب الأخرى التي وجد أنها تستمر لفترة طويلة بعد المرحلة الحادة.

استخدم الباحثون نوع متخصص من المسح يطلق عليه أحيانًا الخزعة الافتراضية يمكن لهذا المسح تحديد التشوهات الكيميائية العصبية حتى عندما تكون نتائج التصوير الهيكلي طبيعية.