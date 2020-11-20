كورونا يسبب الهذيان لدى المرضى المسنين ويزيد من خطر الوفاة.. دراسة توضح

كتبت نهير عبد النبى

الهذيان هو عرض شائع لفيروس كورونا لدى المرضى المسنين ، يوجد في حوالي واحد من كل ثلاثة مصابين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويقول الباحثون إن الهذيان يمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص لكبار السن ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة والموت، نظرت الدراسة التي أجريت على مستوى الولايات المتحدة إلى 817 مريضًا أكبر سنًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي ، وتم تشخيص 226، 28% منهم بالهذيان.

وحسب جريدة " ذا ديلى ميل" البريطانية كان متوسط ​​عمر المجموعة 78 عامًا ، ولم يكن لدى 84 (37 %) من المرضى الذين يعانون من الهذيان أي أعراض نموذجية لفيروس كوفيد - مثل الحمى أو ضيق التنفس.

توفي 84 مريضًا مصابًا بالهذيان في المستشفى ، ويقول العلماء إن الهذيان يزيد من خطر الوفاة بنسبة 24 في المائة واحتمال دخول وحدة العناية المركزة بنسبة 67 في المائة.

عمل الأطباء في مستشفى ماساتشوستس العام مع العلماء في جامعة هارفارد لفحص أي علاقة بين الحالات والوفيات والهذيان، الهذيان هو حالة تحدث فجأة ، حيث يصاب الناس بالارتباك ، ويكافحون للتفكير بوضوح وقد يصابون بالهلوسة ، أو يصبحون مضطربين أو يعانون من تقلبات مزاجية.

يسببكورونا الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب لدى عدد "أعلى من المتوقع'' من المرضى ، توصلت دراسة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تسبب الهذيان والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب لدى "عدد أكبر من المتوقع من المرضى".

أفاد خبراء من جامعة كوليدج لندن "زيادة مقلقة" وسط جائحة التهاب دماغ نادر معروف أنه ناتج عن عدوى فيروسية، ويصيب التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر عادةً عند الأطفال - أو "ADEM" باختصار - ويؤثر على كل من الدماغ والنخاع الشوكي.

الحالة - التي يمكن أن تأتي من عدوى طفيفة مثل نزلات البرد - تؤدي إلى تنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الطبقة الدهنية الواقية التي تغطي الأعصاب، حذر الباحثون من أن الأطباء بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر الآثار العصبية للمساعدة في التشخيص المبكر وتحسين نتائج المرضى.

تحدث الحالة بسبب مشاكل في الدماغ ويمكن أن تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الموت في المستشفى لأن أجسامهم تصبح أضعف بشكل عام وأقل قدرة على التعافي ، ويمكن أن تكون التأثيرات على الدماغ طويلة الأمد أو دائمة.

نظرت الدراسة ، التي نُشرت اليوم في مجلة JAMA Network Open ، في 817 حالة إصابة بـ Covid-19 لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في سبعة مستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كانت الحمى هي أكثر الأعراض شيوعًا ، في أكثر من نصف الحالات (56 في المائة) ، يليها ضيق في التنفس (51 في المائة). 412 من أصل 817 مريضا (أكثر بقليل من 50 في المائة) يعانون من السعال، وجاء الهذيان في المرتبة السادسة بين أكثر الأعراض شيوعًا بعد الحمى والسعال والضعف ونقص الأكسجة وضيق التنفس.

وكتب الباحثون: `` تشمل العوامل المرتبطة بخطر الإصابة بالهذيان التقدم في السن ، والاستخدام السابق للأدوية ذات التأثير النفساني ، والإقامة بمساعدة المعيشة أو مرفق التمريض الماهر ، وضعف البصر أو السمع ، والسكتة الدماغية ، ومرض باركنسون ''.

ارتبط الهذيان عند العرض بشكل كبير بزيادة مخاطر حدوث نتائج سيئة في المستشفى ، بما في ذلك الإقامة في وحدة العناية المركزة ، والخروج إلى منشأة إعادة التأهيل ، والوفاة.

تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا معرضون لخطر متزايد بنسبة 51 في المائة للإصابة بالهذيان بعد الإصابة بفيروس كورونا ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر السابق هم أكثر عرضة بنسبة 98 في المائة من متوسط ​​المعاش.

يضيف الباحثون: `` توضح دراستنا أنه من الأهمية بمكان إدراك أن كبار السن المصابين بـ COVID-19 قد يصابون بالهذيان كأعراض أولية أو وحيدة ، بالإضافة إلى ذلك ، يعد الهذيان علامة خطر مهمة لتحديد المرضى المعرضين لخطر كبير لسوء النتائج ، بما في ذلك الموت."

قال الباحثون إن الفيروس التاجي قد يكون قادرًا على الوصول إلى الدماغ وإصابته ، مما يؤثر على الحالة العقلية للشخص ويمكن أن يحدث الهذيان أيضًا بسبب ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء في الدماغ أو بسبب الحمى ، وهي عرض منفصل لـ Covid-19.

قالت الدكتورة روز بينفولد ، عالمة الأوبئة في كينغز: `` الأشخاص الأكبر سنًا والأضعف معرضون لخطر الإصابة بـ Covid-19 أكثر من أولئك الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية ، وتظهر نتائجنا أن الهذيان هو أحد الأعراض الرئيسية في هذه المجموعة.

يجب على الأطباء ومقدمي الرعاية الانتباه إلى أي تغييرات في الحالة العقلية لدى كبار السن ، مثل الارتباك أو السلوك الغريب ، وأن يكونوا متيقظين لحقيقة أن هذا قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بفيروس كورونا.

على الرغم من أن الهذيان يمكن أن يسبب أعراضًا مشابهة للخرف أو ببساطة تدهور الدماغ المرتبط بالعمر ، فإنه عادة ما يحدث بسرعة ويحدث فرقًا ملحوظًا،قد يحدث للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة من الناحية العقلية ، أو يزيد من تفاقم المشاكل لدى الأشخاص الذين يعانون منها بالفعل.