قرار جمهوري بتعيين حاتم السيد أمين عميدًا لكلية طب الأسنان

حصل الدكتور حاتم أمين ، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير فى طب أسنان الاطفال والطب الوقائى، جامعة طنطا، عام 1996، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2000.

تدرج في الوظائف العلمية ، طبيب مقيم في 1993، معيد فى 1995، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2001، أستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية فى عام 2012.