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قرار جمهوري بتعيين حاتم السيد أمين عميدًا لكلية طب الأسنان

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:02 م
قرار جمهوري بتعيين حاتم السيد أمين عميدًا لكلية طب الأسنان الدكتور حاتم السيد أمين
الغربية عادل ضرة

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، عميدا لكلية طب الأسنان .

حصل الدكتور حاتم أمين ، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير فى طب أسنان الاطفال والطب الوقائى، جامعة طنطا، عام 1996، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2000.
 
تدرج في الوظائف العلمية ، طبيب مقيم في 1993، معيد فى 1995، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2001، أستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية فى عام 2012.
 
 
 
 
 

 


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