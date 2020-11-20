فيديوهات صور لسقوط أمطار وسيول فى وديان مدينة أملج بالسعودية

كتب هيثم سلامة

شهدت إمارة تبوك بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية وسيول في محافظة أملج والتى سالت فى عدد من الأودية، كما تداول رواد موقع تويتر صورا وفيديوهات في عدد من المناطق المختلفة.

سيول جارفه في وادي خف شمال #أملج pic.twitter.com/vxwfNEs7G4 — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) November 20, 2020

وشارك هاشتاج محافظة "أملج"، قائمة الأكثر تداولا بالمملكة العربية السعودية، بأكثر من 15 ألف تغريدة، ووثق متابعو تويتر حالة سقوط الأمطار والسيول من خلال الفيديوهات والصور، كما نشر حساب قناة العربية المخصص للطقس العديد من الفيديوهات.

سيول وادي عنق شمال شرق #أملج



عبر..|

ابو فوزي المحمدي pic.twitter.com/Vfj4l1lYfC — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) November 20, 2020

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيها بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح وتدنى في مدى الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة في إمارة منطقة تبوك بمحافظات أملج والوجه وضباء.

وادي عمق شمال #أملج بعد جريانه في بداية الحالة الجوية المتوقعة اليوم وغداً بداية من شواطئ أملج وتتعمق للداخل باتجاه الشمال في #السعودية



عبر..|@turkeyalshlahy pic.twitter.com/CaCDAQSVar — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) November 20, 2020

كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.