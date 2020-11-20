اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديوهات صور لسقوط أمطار وسيول فى وديان مدينة أملج بالسعودية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:04 م
فيديوهات صور لسقوط أمطار وسيول فى وديان مدينة أملج بالسعودية سقوط أمطار وسيول فى مدينة أملج بالسعودية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت إمارة تبوك بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية وسيول في محافظة أملج والتى سالت فى عدد من الأودية، كما تداول رواد موقع تويتر صورا وفيديوهات في عدد من المناطق المختلفة.

سقوط أمطار فى محافظة أملج بالسعودية (1)

وشارك هاشتاج محافظة "أملج"، قائمة الأكثر تداولا بالمملكة العربية السعودية، بأكثر من 15 ألف تغريدة، ووثق متابعو تويتر حالة سقوط الأمطار والسيول من خلال الفيديوهات والصور، كما نشر حساب قناة العربية المخصص للطقس العديد من الفيديوهات.  

سقوط أمطار فى محافظة أملج بالسعودية (2)

سيول وادي عنق شمال شرق #أملج

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيها بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح وتدنى في مدى الرؤية وانخفاض في درجات الحرارة في إمارة منطقة تبوك بمحافظات أملج والوجه وضباء.

سقوط أمطار فى محافظة أملج بالسعودية (3)
 
سقوط أمطار فى محافظة أملج بالسعودية (4)

كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شماليه غربية بسرعة 18-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.


طقس السعودية

المملكة العربية السعودية

السعودية

أمطار

سقوط أمطار

محافظة أملج

أملج

تبوك

سيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة