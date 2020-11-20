فرنسا تسجل 2.14 مليون حالة كورونا مؤكدة منذ بداية الوباء

كتب: أحمد علوى

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.14 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفاً و201 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 153 ألفاً و145 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة، حيث جرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 43 أسبوعاً.

وأعلنت فرنسا عن تسجيل 21150 إصابة جديدة بكورونا الخميس، انخفاضا عن 28383 حالة أمس الأربعاء، مع استمرار تراجع الضغط على المستشفيات.

ووفقا موقع روسيا اليوم أكدت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد المصابين في المستشفيات انخفض بواقع 497 إلى 32345 حالة، بينما انخفض عدد المرضى في العناية المركزة بواقع 122 إلى 4653 خلال الـ24 ساعة الماضية.