اليوم السابع
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عميد طب طنطا: تجهيز مركز علاج وأبحاث "كورونا" لتقديم الدعم الطبى للمصابين

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:05 م
عميد طب طنطا: تجهيز مركز علاج وأبحاث "كورونا" لتقديم الدعم الطبى للمصابين جولة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بالمستشفى
الغربية عادل ضرة

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قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي، تمهيدًا لتشغيل مركز علاج وأبحاث "كورونا" مطلع يناير المقبل 2021.

 

جاء ذلك خلال جولته الميدانية التى انتهت منذ قليل، والتي تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفى الرئيسي، برفقة الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية.

 

وأكد رئيس جامعة طنطا، استمرار تقديم الخدمات العلاجية وكافة سبل الدعم والرعاية الصحية لمرضى "كورونا"، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير المنشآت الطبية بالجامعة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة العلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات طنطا الجامعية .

 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تجهيز مركز علاج وأبحاث "كورونا" وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين بطاقة استيعابية 27 سرير و5 غرف عناية فائقة ومركزة، بالإضافة إلى غرف إقامة لاستقبال المرضى من الأطقم الطبية والتمريض بجامعة طنطا والحالات الأخرى على مدار 24 ساعة.

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