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طلبوا فدية 300 ألف جنيه.. أمن القليوبية يحرر طفلا خطفه 3 متهمين بالخانكة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:31 ص
طلبوا فدية 300 ألف جنيه.. أمن القليوبية يحرر طفلا خطفه 3 متهمين بالخانكة خطف طفل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة إختفاء طفل بالخانكة، أثناء عودته لمنزله بعد انتهائه من درس خصوصي، حيث تبين خطف الطفل على يد أحد أقاربه بمعاونة أخرين، لطلب فدية من والده 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من والد طفل 8 سنوات باختفاء نجله عقب خروجه من المنزل لدرس خصوصي، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية والعقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة.

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمة والدة الطفل وفني كهرباء وسائق "توك توك" وجرى ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم وأكدوا في معرض اعترافاتهم أنهم كانوا يمرون بضائقة مالية بسبب تراكم الديون عليهم ومحاولتهم تدبير أموال بسرعة لسداد الديون.

وأضافوا أنهم فكروا في خطف الطفل لعلمهم بقدرة والده المالية وقام المتهم  الأول باستدراجه من الشارع وخطفه وإخفاءه لدى أحد شركائه في الجريمة، واشتروا هاتف محمول جديد تواصلوا من خلاله علي والد الطفل لمساومته وطلب فدية 300 ألف جنيه لإعادة نجله حيث تتبعت أجهزة الأمن المكالمات ونجحت في تحديدهم وضبطهم وتحرير الطفل.


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الخانكة

ابو زعبل

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