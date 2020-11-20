طلاب مدرسة إعدادية بكفر الشيخ يصنعون بوابة للتعقيم والتطهير.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد الدكتور السعيد طنطاوى، مدير عام إدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بطلاب وطالبات مدرسة كفر السودان الإعدادية المشتركة، لصناعتهم، بوابة للتعقيم والتطهير، مستخدمين أدوات بيئية، بتكلفة 1200 جنيه، بمشاركة مجتمعية من 6 طلاب، ومدير مدرسة ومعلمين، بمساعدة مجلس أمناء المدرسة.

وأكد طنطاوى، أنه يوجه الشكر للطلاب ميرنا شريف غاذي، وفرح مصطفى الفاضل، وروان مسعد رشوان، وشريف فواد، ومحمود رفعت، وعماد محمد الشيخ وكل من ساهم وساعد على نجاح التصنيع، مشيراً إلى أن الفكرة نالت استحسان الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأولياء الأمور، ولجان المتابعة بالإدارة التعليمية.

وأكد شريف غازى، رئيس مجلس أمناء المدرسة، لـ "اليوم السابع"، أنه يشيد بالفكرة التى تبناها الطلاب وكل منهم ساهم فى تصنيع البوابة ، فمنهم من اشترى ماتور، ومنهم من ساهم بأسلاك وأخشاب ، ومنهم من ساهم بعمله فى تصنيع هيكل البوابة ،والدواسة ، ومنهم من قام بتوصيل أسلاك الكهرباء.