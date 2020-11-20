اليوم السابع
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خالد صلاح
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طقس سيىء يجوب العالم.. ومصر تتأهب للموجة.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:54 م
طقس سيىء يجوب العالم.. ومصر تتأهب للموجة.. فيديو الطقس فى الإسكندرية - أرشيفية

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تجوب موجة طقس سيىء، أنحاء مختلفة من العالم مؤخرًا، تسببت فى خسائر كبيرة، من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية التى تواجه إعصار إيوتا والأمطار الغزيرة إلى أوروبا.. الحال ذاته فى مصر التى تشهد محافظاتها هذه الموجة، لكنها أقل حدة وضررًا، حيث استعدت أجهزة الدولة جيدًا منذ فترة للتعامل الفورى مع أى تراكمات من المياه، وصيانة جميع مخرات السيول بالمحافظات، فأصبح لديها خبرات كثيرة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وشهد عدد من المحافظات، موجة من الطقس السيىء، اليوم الجمعة، ولا سيما محافظات الوجه البحرى ومنها الإسكندرية، التى شهدت هطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

 


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