طقس الإسكندرية الآن.. مياه الأمطار تغرق شوارع المحافظة.. فيديو لايف

الإسكندرية- جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة وبكثافات متفاوتة على مناطق متفرقة من المحافظة، حيث شهدت شرق ووسط الإسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، فيما شهد غرب الإسكندرية والطريق الصحراوى هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم، حيث تعرضت بعض مناطق غرب للغرق وتراكمات مياه الأمطار، وشهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاعا فى منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار، ومناطق سموحة وميدان فيكتور عمانويل.

من جانبه، قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، إن الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى تتعرض إلى نوة "باقى المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن الأمطار الغزيرة المتواصلة التى لم تتوقف منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، أغرقت بعض شوارع الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم، مشيرا إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.