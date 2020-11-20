اليوم السابع
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طقس الإسكندرية الآن.. سقوط أمطار غزيرة وارتفاع طفيف فى حركة الأمواج

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:59 م
طقس الإسكندرية الآن.. سقوط أمطار غزيرة وارتفاع طفيف فى حركة الأمواج سقوط أمطار على الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة، وارتفاع طفيف فى حركة الأمواج بالبحر المتوسط ورياح متوسطة.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

 
كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
 

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