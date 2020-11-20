طالب بـ"هندسة طنطا" يفوز بالجائزة الكبري عالميا فى "الحوسبة السحابية"

الغربية - مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا، فوز الطالب محمد صبرى، بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة على الجائزة الكبري على مستوى العالم في مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى نظمتها شركة هواوى العالمية ضمن فريق مكون من 3 طلاب.

يذكر أن عدد الفرق التي وصلت للمرحلة النهائية بالمسابقة بلغ 104 فريق ممثلين لكل دول العالم، حيث استطاع محمد صبرى وفريقه الفوز بالجائزة الكبري علي مستوي العالم في "الحوسبة السحابية"، ومن المقرر استلام الجائزة يوم 24 من الشهر الجارى من فرع هواوي بالقرية الذكية بالجيزة.

من جانبه، هنأ الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الطالب الفائز، موضحًا أنه سيتم تكريمه من جانب جامعة طنطا مطلع الإسبوع المقبل، مؤكدًا دعم جامعة طنطا لأبنائها الطلاب فى مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومواكبة التحول الرقمى والمشاركة فى ثورة الصناعة العالمية.

وأوضحت الدكتوره أميرة عاشور، مدير أكاديمية هواوى والقائم بعمل رئيس قسم الالكترونيات والاتصالات الكهربية بهندسة طنطا ، أن أكاديمية هواوى بجامعة طنطا كان لها دور فى الإعلان عن المسابقة وحث طلاب الجامعة على المشاركة.

وأضافت الدكتوره أميرة عاشور، أنه من المقرر تكريم الطالب من قبل شركه هواوى يوم الثلاثاء القادم، كما سيتم تكريمه لاحقًا خلال المؤتمر السنوى الذى تعقده شركه هواوى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عماد عتمان رئيس جامعة طنطا.