اليوم السابع
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ضبط 50 قطعة سلاح فى حملة أمنية موسعة بمحافظة أسيوط

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:43 م
ضبط 50 قطعة سلاح فى حملة أمنية موسعة بمحافظة أسيوط أسلحة - أرشيفية
أسيوط – فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن أسيوط ، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة من ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة ، تحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء أسعد الذكير ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، إخطارا  يفيد تمكن  الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ،وحائزيها  من ضبط أسلحة نارية متعددة ، وزخيرة  متنوعة وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم ، رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى ، وأسفرت الحملات عن ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة من بينها 25 بندقية آلية ، و8 بنادق خرطوش  و9  فرد خرطوش ، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

 


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