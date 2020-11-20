ضبط 50 قطعة سلاح فى حملة أمنية موسعة بمحافظة أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

تمكنت مديرية أمن أسيوط ، خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة من ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة ، تحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء أسعد الذكير ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ،وحائزيها من ضبط أسلحة نارية متعددة ، وزخيرة متنوعة وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم ، رئيس فرع الأمن العام بأسيوط ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى ، وأسفرت الحملات عن ضبط 50 قطعة سلاح متنوعة من بينها 25 بندقية آلية ، و8 بنادق خرطوش و9 فرد خرطوش ، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .